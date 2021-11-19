شاركت وزارة الداخلية ممثلة في ادارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية التابعة لقطاع الامن الخاص برئاسة المقدم يوسف الخضري، في دورة تدريبية في مجال حماية المنشآت البترولية والصناعية والحيوية بدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان (دورة الامن الصناعي - مفاهيم وتطبيقات) برعاية دولة قطر الشقيقة وبمشاركة وفد من المملكة العربية السعودية وذلك خلال الفترة من 7/11/2021 حتى 18/11/2021.



وتضمنت الدورة تعريف المشاركين بمفهوم الامن الصناعي وطبيعة الواجبات الامنية، كما تم تسليط الضوء على نوع وطبيعة المخاطر والتهديدات الامنية التي تتعرض لها منشآت النفط والغاز في دول مجلس التعاون وكيفية التخطيط الامني من اجل وضع خطة متكاملة لضمان امن وسلامة المنشآت. كما تم القيام بزيارات ميدانية لمنشآت صناعية في دولة قطر الشقيقة، حيث تم زيارة منشأة (رأس لفان) ومنشأة (مسيعيد) وذلك للتعرف على التجهيزات الامنية وطريقة تأمينها.