كرّم رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح أول من أمس أعضاء لجنة الادارة والقوى البشرية الخاصة بتنفيذ قرار البدلات والمكافآت والكوادر الاضافية للعسكريين في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، وذلك تقديرا لجهودهم التي بذلوها طوال الفترة السابقة والتي انجزت فيها البدلات لمستحقيها في الجهات العسكرية الأربع.



وأعرب المكراد عن امله ان تكون هذه البدلات حافزا للدفع بالمزيد من الانجازات والتقدم والعطاء للنهوض في وطننا الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله.