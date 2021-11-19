سعود عبدالعزيز



أمر وكيل النائب العام، بتسجيل قضية في مخفر الجهراء حملت تصنيف جنايات برقم 88/2021 وعنوان اعتداء بالضرب، وجاءت تعليمات وكيل النيابة بعد ان اخطر بأن وافدا مصريا من مواليد 1994 حضر الى المخفر مصطحبا تقريرا طبيا جاء فيه وجود كسر في عظام الانف، مشيرا الى ان شخصا من غير محددي الجنسية قام بضربه عدة لكمات تسببت في نزيف، ولدى تردده على المستشفى أبلغ بأن هناك كسرا في عظام الانف، وان من احدث الاصابات شاب «بدون».



وقال المصدر: فور التعليمات، سجلت القضية جنايات وتم استدعاء المتهم، وحضر طواعية الى المخفر، وبسؤاله عن الواقعة قال ان الوافد قام بسبه دون مبرر، وهو ما أخرجه عن شعوره وقام بضربه، وعليه تم احتجاز «البدون» تمهيدا لإحالته إلى النيابة.