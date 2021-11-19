عبدالله قنيص



استطاع رجال مباحث الأحمدي بقيادة العقيد عمر الرشيد إغلاق قضية العثور على جثة مواطنة داخل ساحة ترابية في منطقة الاحمدي، وذلك بضبط مواطنين من ارباب السوابق في قضايا المخدرات، حيث اعترفا بأنهما كانا برفقة السيدة داخل شقة في الاحمدي، وبعد وفاتها وضعاها داخل «وانيت وألقيا بالجثة، وجار احالة المتهمين الى النيابة العامة لاعادة التحقيق معهما.



وكان رجال مباحث الاحمدي ومنذ العثور على الجثة صباح امس الأول شرعوا في فتح تحقيقات موسع والتعرف من هاتف السيدة على آخر اتصالات وردت اليها أو أجرتها وجرى استدعاء عدد من الذين تواصلوا معها هاتفيا في مناطق بنيد القار وحولي والجهراء، حيث تم الاشتباه في مواطن في العقد الخامس وبالانتقال الى منزله في الأحمدي وباعادة البحث تم العثور عليه في منطقة القادسية حيث اعترف بانه ومواطنا آخر في الاربعينيات كانا برفقة المتوفاة حيث أغمي عليها وتبين لهما انها لفظت أنفاسها الاخيرة ليحملاها داخل وانيت أحدهما، مبررا ذلك حتى لا يتم توريطهما في جريمة قتل وخشيتهما من المساءلة القانونية. هذا، وتم التحفظ على «الوانيت» الذي نقلت به الجثة لإحالته إلى الأدلة الجنائية ورفع الاثار من داخله



يشار إلى أن مواطنا أبلغ عمليات الداخلية في السادسة من صباح الاربعاء بوجود جثة مغطاة ببطانية داخل ساحة ترابية لينتقل الى موقع البلاغ عدد من رجال الامن والادلة الجنائية وتحديد هوية المتوفاة.