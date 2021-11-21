يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم اليوم مباراتين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة اليد، حيث يلتقي في الـ5.30 الكويت حامل اللقب وبرصيد 16 نقطة مع الفحيحيل وبرصيده 7 نقاط، فيما تجمع المباراة الأخرى في الـ 7.30 برقان برصيد 8 نقاط مع كاظمة وبرصيده 10 نقاط.



ويدخل الفحيحيل المواجهة وعينه على نقطتي المباراة، ورغم صعوبة المهمة إلا أن الأحمر بدأ يستعيد بريقه في المواجهات الأخيرة، ففوزه على العربي سيمنحه دافعا معنويا لتقديم مباراة قوية أمام حامل اللقب، ويعتمد مدربه الصربي نيكولاي على المحترفين إلياس الزمال وآفشين صادقي إلى جانب صمام الأمان في حراسة المرمى أحمد الفرحان، ومحمد فاضل.



وفي الجهة الأخرى، مازالت كتيبة المدرب الوطني هيثم الرشيدي تحقق العلامة الكاملة في البطولة إذ لم يتعثر الفريق بتعادل أو خسارة حتى الآن، ويعتمد على المحترفين الكوبي آنخيل هيرنالديز والقطري فرانكيس كارول بالإضافة إلى حسن صفر في حراسة المرمى، ومهدي القلاف، وعبدالعزيز الدوسري، وعبدالعزيز الشمري، وعبدالرحمن البالول وسيف العدواني.



إلى ذلك، تقام اليوم أيضا مباراتان ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى على صالة الشهيد فهد الأحمد فيلعب خيطان (10 نقاط) مع الجهراء (6 نقاط) في الـ 5.30، بينما يواجه الساحل (بلا نقاط) الشباب (نقطتين) في الـ 7.30.