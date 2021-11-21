هادي العنزي



فجّر الفريق الأول لكرة السلة بنادي القرين مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على القادسية 83-74 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، وفي مباراة أخرى تخلص الجهراء من آثار خسارته من الكويت في آخر مباراة للفريقين قبل التوقف المفاجئ للدوري، بالفوز على برقان 79-75، معززا حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الممتاز، فيما تراجعت حظوظ الأصفر في التأهل للمربع الذهبي الحاسم لتحديد هوية بطل الدوري بعد خسارته الرابعة تواليا من الجهراء، وكاظمة، والكويت، والقرين.



جاءت المواجهة الثانية متكافئة في أغلب مراحلها، بعدما قدم برقان أداء متزنا دفاعا وهجوما، وتمكن باجتهاد لاعبيه نواف الظفيري، وحسين شعيب، وحسين بوجبارة، وسعد الرفاعي، والمحترف مايكل آدم من مقارعة الجهراء في الأشواط الأربعة، وخرج برقان متأخرا بـ 9 نقاط في الربع الأول (24-15)، فعاد قويا قبل انتهاء النصف الأول وبسط أفضلية واضحة على الجهراء، ليحسم الربع الثاني لمصلحته 23-17نقطة، مقلصا الفارق إلى 3 نقاط فقط.



وتواصلت الندية في الربع الثالث لكن تألق اللبناني وائل عراقجي، والتونسي صالح الماجري، ومساعد العتيبي الذي أبدع وأمتع ليستعيد «الجهراوية» المبادرة وتوسيع الفارق من جديد إلى 11 نقطة 65-54 نقطة، وعاب الربع الثالث كثرة الاحتجاجات من الفريقين، ولم يرفع لاعبو برقان الراية في الربع الأخير، بل هاجموا بقوة ودافعوا بصلابة، فتفوقوا 21-14 لكن تلك النتيجة لم تكن كافية لمعادلة النتيجة والذهاب إلى شوط خامس فاصل، ليخرج الجهراء فائزا بفارق 4 نقاط فقط.



إلى ذلك، تقام في الـ 7:30 مساء اليوم مواجهة مؤجلة تجمع الكويت وكاظمة على صالة الاتحاد في ختام القسم الأول، ولم يخسر الفريقان أي مباراة في الدوري، مما يعد بمواجهة قوية بين الفريقين لحسم الصدارة، قبل توقف المسابقة، لتحضير الأزرق لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تنطلق 9 يناير المقبل، حيث سيدخل في معسكر تدريبي في تركيا تحضيرا للبطولة.