عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة داركو نيستروفيتش في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه كان يعلم جيدا أن مواجهة الفحيحيل ستكون صعبة على الفريق، لكون المنافس من الفرق الجيدة، ويلعب بانضباط تكتيكي واضح طوال المباراة، وبالفعل لقد لعبوا أمامنا بـ 5 مدافعين، وفي هذه الحالة من الصعوبة بمكان كسر الجدار الدفاعي المنظم لهم، إضافة إلى أن لدينا لاعبين كانوا مرهقين بعد مشاركتهم مع الأزرق وهم حمد حربي، وبندر بورسلي، وناصر فالح.



وأضاف ان البرتقالي لم يظهر المستوى الأفضل في هذه المواجهة كونها المباراة الأولى للفريق، إلا أن كاظمة تحسن كثيرا بعد مشاركة شبيب الخالدي وناصر فالح في الشوط الثاني، حيث بدأ الفريق يشكل خطورة على مرمى الفحيحيل، وتمكنا من تهديد مرماهم أكثر من مرة، حتى نجحنا في التسجيل، وقد لعبنا بـ 10 لاعبين في الدقائق الـ 15 الأخيرة، ورغم ذلك حافظنا على النتيجة وخرجنا بنقاط المباراة بفضل اجتهاد اللاعبين وروحهم القتالية العالية.



من جهة اخرى، أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل ظاهر العدواني استياءه الشديد من عدة قرارات غير موفقة اتخذها حكم مباراة فريقه مع كاظمة عبدالله جمالي في افتتاح دوري stc للدرجة الممتازة اول من امس، والتي خسرها فريقه 0-1، وقال لـ«الأنباء»: «جاءت الخسارة في أول مباراة للفحيحيل بعدما تغاضى حكم المباراة عن احتساب أكثر من ركلة جزاء صريحة للفريق، الأمر الذي حرمنا من فرصة التقدم في المباراة، أو تعديل النتيجة بعدما تقدم كاظمة بهدف، كما لم يرجع الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR) في أي من الحالات التي كانت في مصلحة الفحيحيل».



وذكر العدواني أنه استعد للمواجهة ودرس الخصم جيدا، وقد جاءت المباراة بالمجمل متكافئة بين الفريقين على مدار الشوطين، مع أفضلية للفحيحيل في الشوط الثاني، وتمكنا من تحييد عناصر القوة لدى كاظمة أغلب فترات اللقاء، وشكلنا خطورة على مرماه في عدة مناسبات.