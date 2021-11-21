ناصر العنزي - مبارك الخالدي



استهل العربي حملته في الدفاع عن لقبه كبطل لدوري STC الممتاز بالفوز على ضيفه التضامن 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء امس ضمن الجولة الاولى، وبهذا الفوز وضع الأخضر اول ثلاث نقاط في رصيده. سجل الاهداف السنوسي الهادي من ركلة جزاء (21) و(53) وجوسيب كنزيفيتش من ركلة جزاء (62)، بينما سجل للتضامن علي حرم من ركلة جزاء (60).



وجاء الشوط الاول سريعا وتميز بكثرة اهدار الفرص من الجانبين اذ بدأ التضامن بقوة ووصل مرمى الحارس عبدالغفــور عبــر التمـريــر القصيــر بتميز البحريني علي حرم وتقدم



عبدالعزيز البشر وتحرك المحترفين كوينسي هوي واولوج بلاكا، ومن خطأ لمدافع العربي جمعه عبود في اعادة الكرة للحارس كاد المهاجم بلاكا يدرك المرمى لكن سليمان عبدالغفور تألق في ابعادها (4).



وتمكن العربي من العودة الى المباراة مبكرا بحصول محمد فريح على ركلة جزاء احتسبها الحكم سعد الفضلي بعد الرجوع لتقنية الفار نفذها السنوسي الهادي بنجاح على يسار الحارس سعود القناعي (21). وساهم الهدف في استعادة الثقه ليبسط الاخضر سيطرته معتمدا على الاستحواذ والتمرير خلف الدفاعات واهدر جوسيب كنزيفيتش كرة انفرادية (40).



كما اضاع علي خلف كرة مماثلة (44) ليرد التضامن بجملة فنية لتصل الكرة الى اليسون لكن عبدالغفور تألق في ابعادها (44).



وفي الشوط الثاني ارتفعت وتيرة اللقاء، وأضاف السنوسي الهدف الثاني للاخضر بعد ان مر من المدافعين بمهارة وسدد الكرة في المرمى (53)، وقلص علي حرم الفارق من ركلة جزاء احتسبها الحكم الفضلي بعد الرجوع لتقنية الفار (60)، ورد العربي بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء نفذها كنزيفيتش (62)، كما رد القائم كرة اليسون هوي (72). وأضاف سلطان العنزي الهدف الرابع للعربي من متابعته لكرة داخل المنطقة (74).



كاظمة يتخطى الفحيحيل



وكان كاظمة قد قص شريط البطولة اول من امس وتغلب على الفحيحيل بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اول من امس، وبذلك سجل البرتقالي اول فوز في البطولة، وجاء هدفه من ركلة جزاء تسبب بها وسجلها البديل شبيب الخالدي في الدقيقة «62».



وانتظر كاظمة حتى منتصف الشوط الثاني ليسجل هدفه بعد شوط سلبي في الحصة الأولى من الطرفين بسبب كثرة الأخطاء في التمرير وغابت الألعاب المنظمة خصوصا من جانب كاظمة الذي دخل مدربه داركو بتشكيلة هجومية ودفع بالثلاثي بندر بورسلي والبرازيلي ادواردو وناصر فرج في المقدمة وخلفهما البرازيلي مايكون سانتانا.



ودفع في الشوط الثاني بمهاجمه شبيب الخالدي الذي أحسن في اختراق دفاع الخصم والتسجيل من ركلة جزاء، ووقع مدافع كاظمة السويدي ميلاد ميشيل بالمحظور وخرج مطرودا في الدقيقة «79» لكنه لم يؤثر على تماسك الفريق. فيما لم تكن محاولات الفحيحيل ناجحة لتعديل النتيجة رغم التبديلات التي أجراها المدرب ظاهر العدواني في الشوط الثاني بسبب التعجل وعدم التركيز.



الكويت والقادسية يواجهان اليرموك والشباب



من جهة اخرى، يبدأ الكويت والقادسية مشوارهما اليوم في دوري stc الممتاز وذلك في ختام الجولة الأولى، حيث يستضيف الأبيض على ملعبه اليرموك، في حين يقطع القادسية مسافة لمواجهة الشباب على ملعبه في مدينة الأحمدي.



في المباراة الأولى، يدخل الكويت البطولة كمنافس قوي للفوز باللقب، وقد تمكن من التأهل للمباراة النهائية لكأس سمو الأمير وسيلتقي خلالها القادسية الشهر المقبل، وقد أحدثت إدارة الأبيض تغييرا في الجهاز الفني، حيث تم إقصاء المدرب التونسي فتحي الجبال وإسناد المهمة لمواطنه نبيل معلول، إضافة إلى إنهاء خدمات اللاعب النيجيري جون ميكيل والإبقاء على الرباعي المحترف ماكغوان ومهدي برحمة وسيدوبا ومبوكاني، فيما يدخل اليرموك المواجهة بقيادة مدربه الوطني أحمد حيدر بوجود «5» محترفين، ولا شك ان مهمته صعبة اليوم.



وفي مباراة القادسية والشباب فإن الأصفر يتطلع لإحراز بداية جيدة في سعيه لتحقيق اللقب هذا الموسم بعد غياب عن المنصة لسنوات، بعدما تمكن من الوصول للمباراة النهائية لكأس الأمير، ويضم الأصفر في صفوفه عناصر ذات خبرة بقيادة بدر المطوع وعناصر شابة ايضا تسهل من مهمة مدربه الجزائري خير الدين مضوي، وقد تعاقد مع أربعة محترفين آخرهم المدافع العراقي علي فائز، في حين ان الشباب استعد هذا الموسم خارجيا بإشراف مدربه الصربي بوريس نيشا وتضم صفوفه عناصر محلية جيدة و5 محترفين أبرزهم المهاجم السنغالي اوسينو نداي.