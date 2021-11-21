مبارك الخالدي



أكد مدير منتخبنا الوطني للشباب عبدالله الحقان، أن اتحاد كرة القدم يولي منتخب الشباب عناية واهتماما كبرين، مضيفا في تصريحات على هامش الاجتماع الفني لبطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب المقامة حاليا في العراق، أننا نتطلع لتحقيق الفائدة الفنية المرجوة في إطار البرنامج العام لإعداد هذه الشريحة والفئة العمرية من اللاعبين لتمثيل الكرة الكويتية في المستقبل.



وقال ان الأزرق الشاب وبشكله الحالي من مواليد 2003 و2004 وهم صغار السن ولكن مع كثير من العمل وتوفير فرص الاحتكاك فإن أزرق الشباب يتطلع وبدعم مجلس إدارة اتحاد الكرة لتمثيل الكرة الكويتية في بطولات آسيا المقبلة وتصفيات كأس العالم 2026 و2030 متى توافرت العوامل للحفاظ على اللاعبين وتطوير مستوياتهم.



ولفت الحقان إلى ان بطولة غرب آسيا الحالية فرصة كبيرة لتحقيق الاستفادة والاحتكاك مع المنتخبات المتواجدة وهي العراق والبحرين واليمن وفلسطين، رغم أن بعض المنتخبات تتفوق علينا في الأمور البدنية والجسمانية وهذا ما ينعكس على لاعبينا باكتساب القوة والاحتكاك وأيضا مواجهة الجماهير والاعتياد على اللعب أمام الجمهور وبنظام التجمع خصوصا الجماهير العراقية المتعطشة لحضور المباريات بعد الجائحة ونأمل أن نظهر بصورة طيبة وتمثيل المنتخب والكرة الكويتية خير تمثيل.