نظمت لجنة «ميني قول» بطولة خاصة للإعلاميين بحضور عضو اللجنة الأولمبية الشيخ جابر الثامر ممثلا عن رئيسها الشيخ فهد الناصر، والتي أقيمت على صالة اللجنة الأولمبية في منطقة جابر الأحمد برعاية منصة «VO»، وهي أول منبر شبابي كويتي يعنى بتبني واحتضان المواهب والقدرات المحلية وتطويرها، فضلا عن مكتب البكر للمحاماة - محامون ومستشارون قانونيون، والمدرسة البريطانية في الكويت (BSK). وقد لاقت البطولة نجاحا لافتا بفضل حضور كوكبة كبيرة من أبرز الإعلاميين الذين مثلوا البرامج الرياضية التلفزيونية والإذاعية واستعانوا بعدد من النجوم الحاليين والسابقين في كرة القدم بالإضافة الى حضور سفير «ميني قول حول العالم» المعلق في قنوات «بي إن سبورتس» الجزائري حفيظ دراجي، وممثل اللعبة في القارة الأوروبية مراسل «بي إن سبورتس» في بريطانيا إبراهيم خضرة.



وقد توج بلقب البطولة فريق برنامج «بلنتيات» بفوزه في النهائي على فريق برنامج «صوت الجماهير» بركلات الترجيح.



وكان للشيخ جابر الثامر كلمة أشاد فيها بلعبة «ميني قول»، مؤكدا دعم «الأولمبية» لها ولنشاطاتها، في إطار سعيها الدؤوب لرعاية كل ما شأنه إعلاء شأن الرياضة ودفع الشباب نحو ممارستها.



من جانبه، أشاد مؤسس لعبة «ميني قول» حسن الخواجة بإشراف «الأولمبية» على الحدث ودعمها، مشيرا إلى أن الهدف من تنظيمها هو نشر اللعبة والترويج لها في الساحة الإعلامية.



وأكد الخواجة أن لجنة «ميني قول» ماضية في عملها بكل جد وعزيمة من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت اللعبة من أجلها، وتتمثل في نشرها في المدارس وبين الشباب وتنظيم بطولات بطابع رسمي، داعيا مؤسسات الدولة والشركات الخاصة إلى دعمها ورعاية أنشطتها حتى تصل إلى العالمية وتعزز الحضور الرائد للكويت خارجيا.