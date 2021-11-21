يحيى حميدان



قررت إدارة نادي الكويت دخول الفريق الأول لكرة القدم في أحد الفنادق مساء امس للمبيت ليلة قبل لقاء اليرموك اليوم ضمن الجولة الأولى من دوري stc الممتاز، وذلك في ظل رغبة الجهازين الإداري والفني في خلق أجواء مثالية قبل أول لقاء للفريق أمام «اليرامكة». وتتجه النية لدى الإدارة الكويتاوية للمضي قدما في تطبيق هذه الفكرة طوال المباريات المقبلة.



إلى ذلك، دخل لاعب خط الوسط يوسف الخبيزي في التدريبات الأخيرة بشكل طبيعي بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا والتي منعته من التدرب بصفة طبيعية خلال معسكر «الأبيض» في جدة الذي أقيم الأسبوع الماضي.



كما التحق بالتدريب اول من امس المحترفان الكونغولي ديوميرسي مبوكاني والغيني سيدوبا سوماه بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في فترة التوقف الدولي، علما أن الأسترالي ريان ماكغوان قد سبقهما في الانضمام لتدريبات الفريق الكويتاوي بعد التحاقه بمباراة أستراليا والصين التي أقيمت في دبي الثلاثاء الماضي.