مبارك الخالدي



فيما اجتمع رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف مساء امس الأول مع ثلاث شخصيات رياضية هم المدربان الوطنيان جواد مقصيد ومعضد العجمي ولاعب المنتخب وكاظمة السابق يوسف سويد، لدعوتهم للانضمام إلى اللجنة الفنية بالاتحاد سعيا للاستفادة من خبراتهم، أكدت مصادر مقربة من الأعضاء الثلاثة لـ «الأنباء» أن الاجتماع خلص لتحديد يوم الأحد المقبل لعقد اجتماع فني مشترك لحسم أمر انضمامهم من عدمه للجنة، كما سيتناول بالتفصيل تصورات ومرئيات المرشحين الثلاثة وخطط الاتحاد المستقبلية للارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية.



وأشارت المصادر إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعات خاصة بين مقصيد وسويد ومعضد لتحديد رؤيتهم الفنية، وابرز السلبيات التي أعاقت مسيرة منتخباتنا الوطنية خلال المرحلة الماضية، وكيفية استعادة التوازن، وما المدرسة الكروية المناسبة للكرة الكويتية، فضلا عن الوقوف مطولا حول جزئية الآلية المتعلقة باختيار اللاعبين لمنتخبات المراحل السنية وعدم التدخل في عمل الأجهزة الفنية.



وأوضحت المصادر ان اليوسف أبدى مرونة كبيرة وموافقة مبدئية على الأفكار التي طرحها المرشحون الجدد، لافتا إلى انه لن يقدم على التوقيع مع أي من المدربين العالميين المرشحين لتولي قيادة الأزرق الكبير أو المنتخب الأولمبي ما لم تحظ الأسماء المطروحة بموافقة اللجنة الفنية الجديدة.



وأبدى المصدر تفاؤله بروح التعاون المتداولة بين الطرفين لرسم خارطة طريق جديدة للنهوض بمستوى الكرة الكويتية.



يذكر أن اللجنة الفنية الحالية باتحاد الكرة تضم فقط كلا من الشيخ أحمد اليوسف وعبدالعزيز حمادة، فيما استقال كل من د.أحمد عجب وخالد الشمري في وقت سابق من اللجنة.