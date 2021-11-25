يحيى حميدان



حصل فريق الكرة بنادي برقان على راحة من التدريبات مساء امس قبل ملاقاة خيطان الأحد المقبل في الجولة الثانية من دوري stc للدرجة الأولى، وذلك لتخفيف الأحمال البدنية على اللاعبين عقب رحلة الإعداد الطويلة.



ويفتقد «الذهبي» في مواجهة خيطان جهود المحترف البرازيلي وليام رودريغيز بعدما عاودته الإصابة من جديد ويحتاج حاليا للراحة والتأهيل لمدة أسبوعين، وسيغيب كذلك حارس المرمى عبدالرحمن الشريفي لحصوله على 3 إنذارات متراكمة في نهاية الموسم الماضي.



هذا، وتمنى مدرب برقان أنور يعقوب في حديث خاص مع «الأنباء» من الهيئة العامة للرياضة الاهتمام بصيانة ملعب نادي الشباب القديم، والذي يتدرب عليه «الذهبي» منذ سنوات.



وأشار إلى ان أرضية الملعب غير صالحة حاليا للتدريبات اليومية وهو ما تسبب بعدد من الإصابات في صفوف الفريق خلال الفترة الماضية. واعتبر يعقوب أن مواجهة خيطان لن تكون سهلة لعدة اعتبارات، منها رغبة المنافس في التعويض عقب خسارته في الجولة الأولى، وامتلاكه لاعبين مميزين، وبالتالي فنحن ندرك قوة المنافس وعلينا الاستعداد الجيد له.