هادي العنزي



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية محمد إبراهيم في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مهمة تولي القيادة الفنية للسماوي في هذه الفترة من الموسم تعد صعبة، ومسؤولية مضاعفة على أي مدرب وليس هو فقط، لكونها تأتي بعد الجولة الأولى من الدوري، مما يتطلب معه عملا كبيرا خلال فترة زمنية قصيرة.



وشكر إبراهيم مجلس إدارة نادي السالمية برئاسة الشيخ تركي اليوسف على الثقة العالية التي أولوه إياها، ولا يخفى على أحد المستوى الفني المتقارب الذي ظهرت عليه الفرق في الجولة الأولى، حيث شهدنا اليرموك يقدم كرة متميزة أمام الكويت، مما يعد بموسم تنافسي كبير، بحظوظ متساوية لأغلب الفرق، كما ستشكل الفوارق الفنية البسيطة عنصرا حاسما في بعض الأحيان بين فريق وآخر، والسالمية سيكون أحد الفرق المنافسة بما يملكه من عناصر متميزة في مختلف المراكز.



وذكر أنه بحاجة لأسبوعين للعمل عن قرب مع لاعبي السالمية، للوقوف على كل التفاصيل، وقال: «الوقت ضيق، ولكن ما يساعد على تجاوز هذه الفترة بأفضل النتائج، تواجد كوكبة من اللاعبين من ذوي الخبرة والشباب الذين يمتلكون خبرات دولية ومحلية، تمكنهم من التغلب على مختلف الظروف والمستجدات، وهو ما نعول عليه كثيرا، وثقتنا بهم جميعا كبيرة، بالإضافة لكوننا من المتابعين للكرة الكويتية في المجمل، والسالمية على وجه الخصوص، وقد سبق لنا التشرف بالعمل في السالمية بقيادة المغفور له الشيخ خالد اليوسف، ونأمل التوفيق في مهمتنا الجديدة التي أعادتنا للعمل بعد غياب، وهي صفحة مهمة في مسيرتي التدريبية».



يذكر ان السالمية سيستضيف الشباب في الجولة الثانية من الدوري بعد غد.