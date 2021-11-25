أعلن اتحاد الكرة عن جوائزه التي يقدمها بعد انتهاء كل جولة من دوري stc الممتاز، حيث حصل فريق النصر على جائزة أفضل فريق في الجولة الأولى بعد قلبه الطاولة على السالمية من تأخر بهدفين إلى فوز بالثلاثة وبالتالي حصل على قيمة الجائزة المقدرة بـ 1000 دينار، فيما نال لاعب وسط السالمية مبارك الفنيني على جائزة افضل لاعب وقيمتها 300 دينار على الرغم من خسارة فريقه إلا أنه ظهر بمستوى مميز وسجل هدفا جميلا.



وعلى مستوى الحكام، جاء اختيار حكم الساحة سعد الفضلي أفضل حكم في الجولة متوافقا لآراء معظم المتابعين بعد اتخاذه عددا من القرارات الصعبة في مباراة العربي والتضامن ومنها احتسابه لـ 3 ركلات جزاء صحيحة، والأمر نفسه على عمر الشطي الذي حصل على جائزة أفضل حكم مساعد وحصلا على قيمة الجائزة المقدرة بـ 200 دينار لكل منهما.