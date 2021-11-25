ناصر العنزي



تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الثانية لدوري stc الممتاز بإقامة مباراة واحدة تجمع الفحيحيل والنصر على ملعب نادي الشباب بالأحمدي، وكان النصر قد حقق فوزا مثيرا على السالمية في الجولة الأولى بنتيجة 3-2، فيما خسر الفحيحيل من كاظمة بهدف من ركلة جزاء.



واستحق العنابي الإشادة من المتابعين بعدما قلب الطاولة على ضيفه السالمية وخرج فائزا بـ 3 أهداف بعد أن كان متأخرا في الشوط الأول بهدفين ليحصد أول 3 نقاط، حيث نجح المدرب سلمان عواد في تبديلاته التي أثمرت فوزا ثمينا، كما ان لاعبي العنابي أحسنوا في لعبهم بعدما كانوا في حالة غير جيدة في الشوط الأول وخصوصا خط الدفاع. ويمتلك النصر من المقومات الفنية ما يؤهله للمنافسة على المراكز المتقدمة بإشراف المدرب سلمان عواد ومساعده فراس الخطيب.



أما الفحيحيل فيسعى لتعويض خسارته الأولى أمام كاظمة رغم انه ظهر بشكل جيد خلال الشوطين ولكن افتقد اللمسة الأخيرة، لذلك سيعمل مدربه ظاهر العدواني ولاعبوه على معالجة الأخطاء السابقة.