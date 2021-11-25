هادي العنزي



أحرز لاعبا منتخبنا الوطني للبولينغ إياد العميري ويعقوب الشطي الميدالية الفضية في منافسات مسابقة الزوجي ببطولة العالم التي أقيمت في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وسط مشاركة لعدد من أبرز منتخبات العالم في اللعبة.



من جانبه، أبدى مدير المنتخبات نادر المنصور سعادته بالإنجاز الذي تحقق بعد جهود متميزة من اللاعبين، وإصرار على رفع اسم الكويت عاليا في البطولة العالمية، وقال ان اللاعبين قدما مستويات رائعة، وتمكنا من الظفر بالمركز الثاني رغم المنافسة القوية التي شهدتها البطولة، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للدعم الكبير من مجلس الإدارة برئاسة الشيخ طلال المحمد، الذي يحرص دائما على تذليل كافة العقبات التي تواجه اللعبة، وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بها.



وذكر المنصور أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من العمل للوصول بالمستوى الفني للاعبين بما يؤهلهم للمنافسة بقوة خلال البطولات القارية والعالمية المقبلة.