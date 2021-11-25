عبدالعزيز جاسم - مبارك الخالدي



اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بقيادة الجزائري خير الدين مضوي على سلامة جميع لاعبيه في تدريبات الأمس استعدادا لمواجهة العربي السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الثانية من دوري stc الممتاز.



وبعد أن كان يعاني لاعب الوسط فهد الأنصاري من وعكة صحية خلال الأيام الماضية وشارك بديلا في مباراة الشباب استعاد اللاعب عافيته وبات جاهزا للعب بشكل أساسي، وكذلك المهاجم الجمايكي روماريو وليامز الذي تعافى من الإصابة قبل مواجهة الشباب وشارك لدقائق معدودة.



وتحوم الشكوك حول مشاركة لاعب الوسط عبدالعزيز وادي الذي تعرض للإصابة في يده خلال مواجهة الشباب ورغم ذلك تواجد في التدريبات اليومين الماضيين رغم وضع يده في «الجبيرة» وسيتحدد مصير مشاركته في الديربي في تدريبات الغد.



ويسعى الأصفر إلى ضرب عصفورين بحجر واحد في مواجهة الغريم التقليدي من خلال الفوز على أحد المنافسين على اللقب وكذلك تحقيق الانتصار الثاني، لاسيما ان الفريق يعيش حالة معنوية مرتفعة بعد الوصول لنهائي كأس سمو الأمير على حساب الأخضر.



من ناحية اخرى، نفى أمين السر العام والناطق الرسمي بالنادي العربي فؤاد المزيدي وجود اي مبالغة في اسعار تذاكر مباراة الديربي بين الأخضر والقادسية السبت المقبل ضمن الجولة الثانية لدوري stc الممتاز.



وقال المزيدي في حديث خاص مع «الأنباء» ان ادارة ناديه اتخذت الطريق القانوني قبل طرح التذاكر للبيع ولا نرى اي مبالغة في الاسعار «وهي 10 و5 و3 دنانير»، اذا ما لاحظنا اسعار التذاكر في كل دول الخليج والعالم وهي وفق هذا الاطار في المتناول.



ولفت المزيدي الى اننا خاطبنا اتحاد الكرة حول تحديد الاسعار وجاءنا الرد بالموافقة، ومن يحب القلعة الخضراء والنادي العربي عليه الوقوف خلف الفريق ولا ينظر الى قيمة التذكرة، فالأخضر يخوض لقاء مهما ضمن حملته للدفاع عن لقبه كبطل للدوري امام خصم قوي، كما ان حضور الجماهير دعم كبير للنادي والفريق.



وفي شأن متصل التحق نجم الفريق الأول بندر السلامة بتدريبات الأخضر الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به ضمن مشاركته مع المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا الاسابيع الماضية، ودخل السلامة التدريب رفقة المحترف التونسي ايمن محمود، فيما لايزال اللاعبون علي عبدالرسول وخالد المرشد ونايف حميد يواصلون برنامج التأهيل الطبي.