يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره فياريال ضمن منافسات المرحلة الـ 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم غدا السبت. ويخوض «البارسا» مباراته الثانية محليا مع مدربه الجديد تشافي هيرنانديز بعدما قاد فريقه للانتصار في أولى مبارياته أمام إسبانيول 1-0 الأسبوع الماضي.



ويدخل برشلونة هذه المباراة بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي أمام بنفيكا البرتغالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، حاله كحال منافسه فياريال الذي خسر على ملعبه أمام مان يونايتد 0-2 في البطولة ذاتها.



ويحتل «البارسا» المركز السابع في ترتيب «الليغا» برصيد 20 نقطة بعد 13 مباراة، بينما يحتل فياريال المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة بعد 13 مباراة.



ويلعب غدا ايضا، ألافيس مع سلتا فيغو، وفالنسيا مع رايو فايكانو، ومايوركا مع خيتافي، فيما تفتتح المرحلة اليوم بإقامة لقاء وحيد يجمع بين أتلتيك بلباو وغرناطة.