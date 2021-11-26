حقق فريق سبارتاك موسكو الروسي فوزا مهما على ضيفه نابولي الإيطالي 2-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).



أحرز ألكيساندر سوبوليف هدفي سبارتاك موسكو في الدقيتين 3 من ضربة جزاء و28 من زمن الشوط الأول، فيما سجل إليف إلماس هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 64.



الفوز رفع رصيد سبارتاك موسكو إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة مؤقتا، متفوقا في المواجهات المباشرة على نابولي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل ليجا وارسو الپولندي المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وأخيرا ليستر سيتي الإنجليزي في المركز الرابع والأخير برصيد 5 نقاط.