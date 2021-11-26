أشاد المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي بالقصة الرائعة للمهاجم البرازيلي جونيور ميسياس الذي سجل هدف الفوز للفريق في شباك مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.وقال بيولي لشبكة «أمازون برايم»: «قصته مذهلة، لكني أعتقد انها مجرد البداية بالنسبة له، لأنه يمتلك قدرات حقيقية، لقد عانى من بعض الصعوبات عندما جاء في البداية، لكنه يساعد الفريق حقا الآن». وانتقل ميسياس (30 عاما) إلى إيطاليا للعمل في مجال توصيل الطلبات للمنازل قبل أن يتحول لاحتراف كرة القدم في إيطاليا في أواخر العشرينيات.