يستضيف ملعب «سينتيناريو» في العاصمة الاوروغويانية مونتفيديو المباراة النهائية لمسابقة «كوبا ليبرتادوريس» غدا السبت والذي سيجمع بين بالميراس البرازيلي ومواطنه فلامنغو.



ويتصارع الفريقان على لقب البطولة القارية الأهم على صعيد الأندية في أميركا الجنوبية، وكذلك للظفر بالمقعد الأخير المؤهل إلى كأس العالم للأندية والذي سيقام في أبوظبي الشهر المقبل.



ويعيش فلامنغو ظروفا مثالية في الآونة الأخيرة تتمثل في عدم هزيمته في مبارياته التسع التي خاضها، في حين تبدو ظروف منافسه على اللقب غدا السبت بالميراس في النقيض تماما لعدم فوزه في مبارياته الأربع الأخيرة وهو ما سيضع ضغوطا كبيرة على الفريق الأخضر لمقارعة الفريق «الأحمر والأسود».