حجزت 5 فرق اضافية مقاعدها في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أبرزها ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (13 مرة) ومان سيتي الانجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي في ختام الجولة الخامسة قبل الأخيرة.



وانتهت قمة مباريات هذه الجولة بين مان سيتي وباريس سان جرمان بفوز الاول 2-1 ضمن منافسات المجموعة الاولى وبلغا معا الدور ثمن النهائي.



ورفع سيتي رصيده الى 12 نقطة حاسما صدارة المجموعة مقابل 8 لسان جرمان قبل جولة واحدة من نهاية الدور الاول. وتقدم سان جرمان بهدف نجمه كيليان مبابي (50)، قبل أن يرد سيتي بواسطة رحيم سترلينغ (63) والبرازيلي غابريال جيزوس (77).



وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، عاد لايبزيغ الالماني بفوز ساحق من أرض كلوب البلجيكي 5-0. انتزع ريال مدريد بطاقته إلى ثمن النهائي بفوزه على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي 3-0 في المجموعة الرابعة من منافسات الجولة الخامسة، مشرعا الباب أمام تأهل إنتر الإيطالي الفائز على ضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني 2-0 في وقت سابق.



ورفع ريال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الاول، بفارق نقطتين عن إنتر، فيما تجمد رصيد شيريف تيراسبول رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث، ويقبع شاختار في قاع المجموعة مع نقطة يتيمة. في المباراة الأولى، افتتح التسجيل للنادي الملكي الوافد الجديد المدافع النمساوي دافيد ألابا من ركلة حرة مباشرة من 18 مترا اصطدمت بالقدم اليمنى للبرازيلي كريستيانو وخدعت حارسه اليوناني جورجيوس أثاناسياديس (30)، فيما أضاف الألماني توني كروس الثاني من تسديدة بعيدة اصطدمت بالعارضة ومنها داخل الخط (45+1).



في الشوط الثاني، سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الثالث من تسديدة بقدمه اليمنى من خارج المنطقة استقرت عند أسفل القائم الأيسر (55).



في المباراة الثانية، انتظر بطل إيطاليا حتى الشوط الثاني لهز شباك شاختار في غضون 6 دقائق عبر المهاجم ابن الـ 35 عاما في الدقيقتين 61 و67.



وبلغ سبورتينغ لشبونة البرتغالي ثمن النهائي أيضا بفوزه اللافت على بوروسيا دورتموند الالماني 3-1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي شهدت تحقيق أياكس امستردام الهولندي الذي كان ضمن تأهله في الجولة الماضية، انتصاره الخامس تواليا بعد فوزه على مضيفه بشيكتاش التركي 2-1 بفضل ثنائية مهاجمه العاجي سيباستيان هالر.



وحصد أياكس العلامة الكاملة حتى الآن بفوزه في مبارياته الخمس فرفع رصيده الى 15 نقطة مقابل 9 سبورتينغ لشبونة و6 لدورتموند، في حين بقي بشيكتاش من دون رصيد. وتخلف اياكس بهدف سجله الجزائري رشيد غزال من ركلة جزاء (22)، قبل ان يرد بهدفين بواسطة مهاجمه العاجي الاحتياطي الذي دخل مطلع الشوط الثاني سجلهما في الدقيقتين 54 و69. وبات هالر رابع لاعب فقط في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا يسجل في أول خمس مباريات له في البطولة للقارية بعد الايطالي اليساندرو دل بييرو (1995)، والاسباني دييغو كوستا (2014) والنرويجي ارلينغ هالاند (2019).



وخلط ميلان الايطالي الاوراق في المجموعة الثانية بالعودة فائزا على أتلتيكو مدريد الاسباني بهدف وحيد سجله البرزايلي جونيور ميسياس قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.



وعزز ميلان بالتالي حظوظه في بلوغ ثمن النهائي ومرافقة ليفربول متصدر هذه المجموعة لانه رفع رصيده الى 4 نقاط في المركز الثالث متساويا مع أتلتيكو الخامس، فيما تجمد رصيد لكن بورتو عند خمس نقاط في المركز الثاني.



وفي مباراة ثانية، حصد ليفربول العلامة الكاملة بفوزه في مباراته الخامسة تواليا على بورتو بهدفين نظيفين سجلهما الإسباني تياغو ألكانتارا من تسديدة رائعة من خارج المنطقة (52) والمصري محمد صلاح (70).