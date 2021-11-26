ستكون أعين الجماهير الإيطالية والبرتغالية شاخصة اليوم نحو زيوريخ حيث قرعة الملحق الأوروبي الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر، كون منتخبي بلديهما مهددين بالتواجد في مجموعة واحدة أو ملاقاة پولندا بقيادة الهداف روبرت ليفاندوفسكي أو السويد ونجمها العملاق زلاتان إبراهيموفيتش. ويسحب الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) قرعة التصفيات الأوروبية المقرر إجراؤها في 24 و29 مارس المقبل، وكذلك الملحقان الفاصلان المقرران في 13 و14 يونيو المقبل على أرض محايدة، بين خامس التصفيات الآسيوية وخامس التصفيات الأميركية الجنوبية ورابع تصفيات الكونكاكاف (أميركا الوسطى والشمالية والكاريبي) وبطل أوقيانيا. وقال المدرب البرتغالي لپولندا باولو سوزا «لدينا عدد كاف من اللاعبين الجيدين للفوز على منتخب كبير في مباراة واحدة».



ربما يفضل سوزا مواجهة منتخب أكثر تواضعا في التصنيف الأول مثل ويلز التي لم تلعب في نهائيات كأس العالم منذ عام 1958، أو روسيا أو اسكتلندا التي لم تتألق في كأس أوروبا الأخيرة. بدورها، تترقب المنتخبات الأخرى في المستوى الثاني ويتعلق الأمر بأوكرانيا والنمسا وتركيا وجمهورية التشيك ومقدونيا الشمالية، مصيرها ومنافسيها المحتملين، بطموح خلق المفاجأة في هذه «النهائيات الرباعية».