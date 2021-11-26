تنطلق مساء اليوم مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يلتقي كالياري مع ساليرنيتانا، فيما تستكمل المنافسات غدا السبت بإقامة 4 مباريات بمواجهة إمبولي مع فيورنتينا، وسامبدوريا مع هيلاس فيرونا، ويوفنتوس مع اتالانتا، وفينتزيا مع انتر ميلان.



ألمانيا



بدأت الأنظار تتجه بالفعل نحو المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في الرابع من ديسمبر المقبل في قمة مباريات الدوري الألماني (پوندسليغا)، لكن كل من الفريقين يواجه مهمة عليه تجاوزها أولا قبل تلك المواجهة.



ويواجه دورتموند مهمة أكثر صعوبة، على الأقل على الورق، حيث يحل ضيفا على فولفسبورغ صاحب المركز السادس غدا في المرحلة الـ 13، لكن الفوز سيصعد به إلى الصدارة، لساعات على الأقل، قبل أن يستضيف بايرن ميونيخ فريق أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز قبل الأخير في مباراته بالمرحلة نفسها. وتنطلق منافسات المرحلة الثالثة عشر اليوم بلقاء شتوتغارت مع ماينتس، وتشهد غدا لقاءات هرتا برلين مع أوغسبورغ، وبوخوم مع فرايبورغ، وكولون مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وغرويتر فورث مع هوفنهايم.



فرنسا



يسعى لنس إلى استعادة التوازن والمركز الثاني ولو مؤقتا عندما يستضيف أنجيه السادس اليوم، فـــي افتتاح المرحلة الـ 15 من الدوري الفرنسي. ويخوض نيس اختبارا سهلا أمام ضيفه متز الأخير غدا، حيث سيكون مرشحا فوق العادة لتحقيق فوزه الثاني تواليا والتاسع هذا الموسم. ويلعب غدا أيضا ليل حامل اللقب وصاحب المركز الـ 12 مع ضيفه نانت الـ 11 بفارق نقطة واحدة.