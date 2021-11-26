يصطدم ليفربول على ملعبه «أنفيلد» بنظيره ساوثمبتون غدا السبت ضمن منافسات المرحلة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويدخل «الريدز» هذه المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بعدما استطاع الفوز بـ 7 مباريات والتعادل في 4 والخسارة في واحدة، كما سجل فريق المدرب الألماني يورغن كلوب 35 هدفا واستقبلوا 11 هدفا، بينما على الجانب الآخر، يحتل ساوثمبتون المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 والخسارة خلال 4 مباريات، كما سجل الفريق الذي يقوده المدرب النمساوي رالف هازنهوتل 11 هدفا واستقبلوا 14 آخرين.



في حين، يسعى أرسنال لتجاوز خسارته المذلة من ليفربول 0-4 في المرحلة الماضية عبر بوابة نيوكاسل في افتتاح المرحلة غدا.



ويحتل «المدفعجية» المركز الخامس برصيد 20 نقطة، وهو مهدد بالتراجع عدة مراكز في حال خسارته من «الماكبايس».



وفي بقية اللقاءات، يلعب كريستال بالاس مع أستون فيلا، ونوريتش سيتي مع ولفرهامبتون، وبرايتون مع ليدز يونايتد.