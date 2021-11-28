أسامة دياب



قال القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلاميـــة الإيرانيـــة إبراهيم نوروزي انه في إطار استمرار اللقاءات التشاورية الأخوية بين إيران والكويت قام نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري بزيارة إلى الكويت التقى خلالها وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، ونائب وزير الخارجية مجدي الظفيري وكبار المسؤولين في الوزارة.



وأضاف في بيان أصدرته السفارة، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه: جاء توقيت الزيارة نتيجة لتأكيد الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية د.أمير حسين عبداللهيان على أهمية تعزيز العلاقات الحميمية مع كل دول الجوار لاسيما الكويت باعتبار ذلك نهجا تعتمده وتكرسه الحكومة الإيرانية الجديدة.



وتابع: على الرغم من قصر مدة الزيارة بسبب انشغال باقري بالتحضير لاجتماع فيينا مع مجموعة ٤+١ إلا ان الزيارة تكللت بنجاح منقطع النظير انطلاقا من الإرادة السياسية الصادقة للقيادة الحكيمة في البلدين وعزم المسؤولين على تمتين أواصر المودة والمحبة وإزالة اي شوائب تعتري مسيرة العلاقات الثنائية بكل صدق وشفافية. وأشار إلى أن التشاور والتعاون الثنائي لمعالجة التحديات التي تواجهها المنطقة منذ عقود هو الكفيل بتحقيق علاقات مستديمة، حيث تمخض اللقاء الأخير عن رسم ملامح لخارطة طريق تفتح آفاق التعاون والتواصل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية من خلال استئناف عمل اللجان المشتركة لما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين.