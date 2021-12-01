حث رئيس الحكومة الاثيوبي آبي أحمد امس المتمردين في تيغراي على «الاستسلام»، مؤكدا أن الجيش يقترب من النصر بعد أسبوع على إعلانه أنه سيتوجه إلى الجبهة لقيادة قواته. وقال آبي أحمد في مقطع فيديو نقلته وسائل إعلام رسمية «إن شباب تيغراي يتساقطون كأوراق الشجر. علما أنها مهزومة، يقودها شخص لا رؤيا لديه ولا خطة واضحة». وظهر أحمد في مقطع الفيديو مرتديا زيا عسكريا إلى جانب جنود فيما يبدو أنه إقليم عفر الذي شهد مواجهات في الأسابيع الأخيرة بحيث تقدم مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي نحو منطقتي عفر وأمهرة لمحاولة السيطرة على طريق استراتيجي يربط جيبوتي بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا. وأعلن آبي أحمد امس أن النجاحات ستتكرر على الجبهة الغربية ايضا في اشارة الى منطقة أمهرة.



في المقابل، وصف الناطق باسم جبهة تحرير شعب تيغراي الانتصار العسكري الاثيوبي بأنه «مهزلة» يتخللها «مناورات سخيفة». وذكرت وسائل إعلام رسمية مس الاول أن الجيش وقوات خاصة من منطقة عفر سيطرت على بلدة شيفرا.