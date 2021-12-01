أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق امس النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي اجريت في أكتوبر الماضي وذلك بعد انتهاء عمليات النظر في الطعون والمصادقة عليها من قبل الهيئة القضائية للانتخابات، حيث تصدرت فيه الكتلة الصدرية النتائج بحصولها على 73 مقعدا.



وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية جليل عدنان في مؤتمر صحافي ان النتائج النهائية لم تختلف عن النتائج الأولية باستثناء خمسة مقاعد تغير الفائزون بها بعد النظر في الطعون وهم موزعون بواقع مقعد واحد في كل من: بغداد والبصرة والموصل وإربيل وكركوك.



وجاء تحالف «تقدم» بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ثانياً بإجمالي 37 مقعدا، ثم «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي بإجمالي 33 مقعدا، ثم الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بإجمالي 31 مقعدا.



كما حصد «تحالف كردستان» 17 مقعدا، وتحالف «الفتح» 17 مقعدا، ثم تحالف «عزم» 14 مقعدا.