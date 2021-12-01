أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية قامت، امس، بهدم منزل في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن «جرافات الاحتلال نفذت عملية هدم منزل فلسطيني مقدسي في حي بئر أيوب في سلوان».



وكان تقرير للأمم المتحدة، نشر مطلع نوفمبر الجاري، أظهر أن هدم إسرائيل المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية وشرق القدس، ارتفع بنسبة 21% خلال 2021.



من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 16 مواطنا فلسطينيا في محافظات الضفة الغربية.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت ستة شبان خلال اقتحامها بلدتي «سلواد» شرق رام الله، و«كفر نعمة» غرب رام الله، مضيفين أن من بين المعتقلين اسرى محررون في الخليل.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شاب من قرية بدو الشمالية الغربية، وسلمت الأسير المحرر محمد شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال.



وفي سياق متصل، أوقفت قوات الاحتلال مركبة الشاب من العيسوية شمال القدس وسلمته استدعاء للتحقيق بمركز الشرطة.



واعتقل الاحتلال الشابين معتز مراعبة من بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، ومتيم خلدون رضوان، في العشرينات من عمريهما، أثناء مرورهما عن حاجز عسكري طيار نصبه الاحتلال على الطريق الواصلة بين مدينتي قلقيلية ونابلس.