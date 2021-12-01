يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجولة خليجية يومي الجمعة والسبت يزور خلالها كلا من الإمارات وقطر والسعودية، ويتوقع أن تتضمن الاعلان عن عدد من العقود مع شركات فرنسية، بحسب ما أعلن الإليزيه.



وسيتم خلال الجولة بحث مواضيع مختلفة، من بينها أزمات الشرق الاوسط ومكافحة الإرهاب وغيرها.



وسيبدأ ماكرون جولته بزيارة الامارات، قبل ان يتوجه إلى قطر ثم إلى السعودية بحسب الإليزيه.



وسيرافق ماكرون في هذه الجولة كل من وزير الخارجية جان ايف لودريان ووزير الاقتصاد برونو لو مير، ووزيرة الجيوش فلورنس بارلي، بالإضافة إلى وزيرة الثقافة ووزير التجارة الخارجية ورؤساء مجموعات فرنسية كبرى.