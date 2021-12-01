قال المستشار الديبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش إن بلاده سترسل قريبا وفدا إلى إيران في إطار مساعي تحسين العلاقات مع طهران، وان أبوظبي ستبقي بقية دول مجلس التعاون الخليجي على علم بمستجدات الأمور.



وأضاف قرقاش للصحافيين في معرض رده على سؤال لوكالة «رويترز» عن الموعد الذي سيعقد فيه وفد إماراتي محادثات في طهران «كلما كان ذلك أقرب كان أفضل».



وتابع: «هناك تقدير من جانب الإيرانيين لإعادة بناء الجسور مع الخليج. نحن نتعامل مع ذلك بمنظور إيجابي»، مضيفا أن أبوظبي لاتزال لديها مخاوف إزاء أنشطة إيران الإقليمية، لكنه شدد على أن «المواجهة ليست السبيل الأمثل للمضي قدما».



وأشار قرقاش إلى أن الحوار والتعاون الاقتصادي جزء من إجراءات بناء الثقة مع إيران، مؤكدا أن «الأمر سيستغرق وقتا».



واعتبر انه حتى إذا توصلت المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران في فيينا حاليا إلى نتائج إيجابية فهي لن تعالج كل المخاوف بشأن السياسات الإيرانية.