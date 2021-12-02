يحيى حميدان



رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت وتيرة استعداداته لخوض القمة المرتقبة أمام القادسية المقررة بعد غد السبت ضمن الجولة الثالثة من دوري stc الممتاز. ويغلف «الأبيض» تحضيراته بسرية كاملة للحفاظ على تركيز اللاعبين.



وسيكون لاعب خط الوسط طلال الفاضل خارج حسابات الجهاز الفني للفريق الكويتاوي بقيادة المدرب التونسي نبيل معلول بسبب الاصابة، كما سيفتقد جهود المهاجم يوسف ناصر بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية امام التضامن. وعمل الجهاز الفني على تجهيز المهاجم ابراهيم كميل بعد غيابه عن لقاء التضامن للإصابة لتعويض غياب ناصر، وتبقى مسألة مشاركته مرهونة بوصوله الى الجاهزية المطلوبة. ومن المقرر أن يدخل الكويت في معسكر داخلي بأحد الفنادق عقب تدريب اليوم لزيادة التركيز.