تحت رعاية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر تقام مباراة اعتزال لاعب منتخبنا الوطني لكرة اليد السابق يعقوب عيسى وذلك خلال لقاء منتخب الكويت ومنتخب البحرين الذي سيقام في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت. وأشاد الناصر بمشوار عيسى الناجح، مؤكدا انه لا يتوانى في دعم الرياضة والرياضيين لاسيما اللاعبين السابقين الذين خدموا الرياضة الكويتية متمنيا التوفيق له في حياته المستقبلية ومواصلة العمل في المجال الرياضي لنقل خبراته الى الاجيال المقبلة. ومن جانبه، قال يعقوب ان دعم الشيخ فهد الناصر غير مستغرب عليه، متمنيا ان يظهر مهرجان الاعتزال بالصورة الطيبة.