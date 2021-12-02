تنطلق صباح اليوم على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية مسابقات كأس المغفور له الشيخ علي صباح السالم في رمايات «السكيت والتراب» للرجال والسيدات والناشئين، بمشاركة رماة النادي ورماة الحرس الوطني.



حيث تبدأ في التاسعة صباحا المسابقات الرسمية لرماية السكيت ورماية التراب لفئة السيدات وستكون الرماية موزعة على ثلاث جولات لكل مشاركة بإجمالي 75 طبقا على أن يتبعها الرماية على جولتين بـ 50 طبقا في اليوم التالي ومن ثم تحديد الراميات المتأهلات الي الجولة النهائية، كما ستنطلق في نفس التوقيت التدريبات الرسمية لرماية السكيت والتراب لفئة الرجال والناشئين. وقال محمد الغربة أمين السر المساعد بنادي الرماية ان هذه الكأس تحظى بمشاركة عدد كبير من رماة وراميات نادي الرماية ورماة الاتحاد الرياضي للحرس الوطني، حيث بلغ عدد المشاركين ما يقارب 100 رام ورامية.