ناصرالعنزي



تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة لدوري stc الممتاز بإقامة مباراتين، حيث يستضيف في الأولى الشباب «الأخير» والخالي رصيده من النقاط جاره الفحيحيل «السابع» بنقطة واحدة، وفي المباراة الأخرى يتطلع كاظمة صاحب المركز الثاني بـ 6 نقاط للانفراد بالصدارة في مواجهته للنصر الرابع بـ 4 نقاط على ملعب الثاني في جليب الشيوخ.



وفي مباراة الجارين الشباب والفحيحل فإن الأول خسر مباراتيه بالجولتين الماضيتين رغم استعداده الجيد للموسم الحالي لكنه فاجأ المتابعين بخسارتين آخرهما أمام السالمية بهدفين، ويجب على مدربه السلوفاكي بوريس تيشا تعديل وضع فريقه وإلا فسيجد نفسه في مأزق، أما الفحيحيل فتعادل في آخر مباراة مع النصر ويسعى اليوم للفوز للابتعاد عن المراكز المتأخرة حيث يملك الفحيحيل عناصر جيدة تساعده على تقديم الأفضل.



وفي المباراة الأخرى، فإن الفرصة متاحة لكاظمة للانفراد بالصدارة مؤقتا بعدما حقق فوزين ثمينين آخرهما على اليرموك بثلاثية مواصلا عروضه الجيدة بقيادة مدربه الصربي داركو نيستروفيتش ومجموعة متعطشة للعودة مرة اخرى للمنافسة على الصدارة بعدما ابتعد البرتقالي طويلا عن البطولات وهو قادر على ذلك إذا حافظ على مستواه التصاعدي مع عدم التفريط في النقاط، أما النصر فهو الآخر قادر على خطف النقاط الثلاث حيث كانت بدايته مشجعة للغاية بإشراف مدربه سلمان عواد وحقق الفوز على السالمية 3-2 لكنه عاد وتعادل مع الفحيحيل سلبيا، ويغيب عن العنابي اليوم مدافعه أدو روبن لحصوله على بطاقة حمراء.