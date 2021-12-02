هادي العنزي



توج نادي الفتاة بطلا للبطولة التنشيطية الأولى لألعاب القوى للسيدات التي أقيمت على مضمار نادي كاظمة، بعدما جمع 173 نقطة، وحل نادي سلوى الصباح بالمركز الثاني بـ 165 نقطة، فيما جاءت سيدات نادي الكويت بالمركز الثالث بعدما جمعن 105 نقاط، وحل الساحل رابعا (30 نقطة)، ونادي فتيات العيون في المركز الخامس (15 نقطة).



وشهدت البطولة التي امتدت على مدار يومين منافسات قوية بين اللاعبات في مختلف المسابقات، وتمكنت العداءة مضاوي الشمري (سلوى الصباح) من الظفر بالميدالية الذهبية الثانية بعد فوزها في سباق 200 متر عدو بعد ذهبية 100 متر، فيما حصدت فجر مندني (الكويت) «ذهبية» إطاحة المطرقة، وأمل الرومي (الفتاة) سباق 1500 متر عدو، وفي سباق 100 متر حواجز جاءت أمينة المرحوم (الفتاة) بالمركز الأول، فيما فازت لولوة العسكر (الفتاة) في سباق 5000 متر، وفي الوثب الطويل جاءت مريم مال الله (الفتاة) أولا، فيما كان المركز الأول في دفع الجلة من نصيب إيمان الزنكوي (الفتاة).



من جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى سيار العنزي أن البطولة نجحت بدرجة كبيرة، نظرا للمشاركة الايجابية للأندية الخمسة، والأرقام الجيدة التي حصدتها اللاعبات في مختلف المنافسات، ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة مشاركة أندية أكثر، مما يرفع من مستوى المنافسة بين اللاعبات، ويسهم بالارتقاء بالمستوى الفني.



من جهتها، هنأت رئيسة لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات نادي الفتاة لحصوله على المركز الأول، وشكرت اتحاد ألعاب القوى على حسن التنظيم، مؤكدة أن نجاح البطولة يعد نجاحا للجميع.