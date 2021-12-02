مبارك الخالدي



تعقد اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ أحمد اليوسف اجتماعا مهما مساء الاحد المقبل لاعتماد برامج إعداد المنتخب الوطني الاول والمنتخب الاولمبي، حيث يستعد المنتخبان لخوض استحقاقات خليجية وآسيوية مهمة خلال الأشهر القليلة المقبلة وفي مقدمتها مشاركة منتخبنا الاولمبي في دورة الالعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت وتنطلق 9 يناير المقبل.



وعلمت «الأنباء» ان الملف الخاص بإعداد المنتخب الاولمبي يحظى بالأولوية اذ بدأ العد التنازلي لانطلاق دورة الالعاب الخليجية، وفي هذا الاطار تتجه اللجنة لاتخاذ توصية بالاعتماد على أسماء لاعبي المنتخب الاولمبي دون الاستعانة بلاعبي الازرق الاول انسجاما مع خطط الاتحاد السابقة والتي اعتمدت سياسة الاحلال والتجديد، فضلا عن ان الاستعانة بعدد من اللاعبين فوق السن قد يأتي على حساب لاعبي الاولمبي وهذا ما يرفضه اعضاء اللجنة.



كما علمت «الأنباء» ان الاندية رفضت تأجيل مباريات الدوري وبالأخص الجولات المتزامنة مع قرب انطلاق دورة الالعاب في 9 يناير المقبل، الامر الذي قد يؤخر التجمع الاول للأزرق الاولمبي قبل مشاركته في الدورة.



وفي جانب آخر، ناقش رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف ملف المستحقات المالية للحكام العاملين بالاتحاد مع مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ونائبة د.صقر الملا، حيث نقل اليوسف تذمر الحكام من تأخر صرف مستحقاتهم المالية. من جانبه أكد فليطح انه سيجتمع مع الحكام الأحد المقبل بمقر الهيئة لبحث المشكلة وإيجاد الحلول التي تساهم في تذليل العقبات التي تواجههم.