تقام مساء غد الجمعة مباراة الكأس السوبر لرابطة هواة كرة القدم، التي تجمع بين فريقي بوكا جونيورز وسوكر الجسار على ملاعب مركز أجيال بجمعية الإصلاح في منطقة الروضة، وذلك برعاية النائب د.حمد المطر وحضور مدير الهيئة العامة للشباب مشعل الربيع.



وتسبق الحدث الرئيسي اقامة مباراة استعراضية بين فريقي برنامج «الديربي» وبرنامج «ون تو» على درع قناة «atv».



وكشف رئيس رابطة هواة كرة القدم عمر الأنصاري عن وجود بعض المفاجآت والجوائز للجماهير الحاضرة لهذا المهرجان الذي تم الإعداد له منذ أشهر، كما تقدم بالشكر الى النائب د.حمد المطر ومشعل الربيع ورعاة الحدث وهم: شركة زين للاتصالات، بنك بوبيان، اتس سبورتس، مبخر، سيليبر 8، نماء الخيرية، ومركز ريجيمي على دعمهم ورعايتهم لهذا المهرجان.