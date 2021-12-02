يعقوب العوضي



وقع اختيار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة اليد بقيادة المدرب بوريس دينيتش على 26 لاعبا لتمثيل الأزرق في دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت يناير المقبل، وسيقيم الأزرق معسكرا تدريبيا في مقدونيا ومونتنيغرو استعدادا للبطولة. وضمت القائمة: صالح الموسوي، عبدالله الشمري، حيدر دشتي، سيف العدواني، عبدالرحمن البالول، مشعل الحربي، فواز عبدالجليل، عبدالله الخميس، عبدالله العطية، فواز المشاري، عبدالله الغربللي، خالد الغربللي، مشاري صيوان، يوسف ضايف، محمد عامر، عبدالعزيز سالمين، إبراهيم الأمير، مبارك الخالدي، يوسف العجمي، صقر الفهد، نواف الشمري، عبدالعزيز الدوسري، علي صفر، محمد بويابس، حسن صفر وسليمان كمال.



الى ذلك، فاز فريق كرة اليد بنادي السالمية على القرين 37 - 35 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، ورفع السالمية رصيده إلى 13 نقطة محتلا المركز الثالث خلف المتصدر الكويت برصيد 22 نقطة والوصيف القادسية برصيد 14 نقطة، فيما بقي القرين على رصيده السابق بنقطتين.



وفي مباراة أخرى، فاز برقان على العربي 31 - 18 ورفع رصيده إلى 12 نقطة معززا تواجده في منطقة الأمان باحتلاله المركز الرابع بينما ظل العربي على رصيده السابق بـ 4 نقاط محتلا المركز قبل الأخير.



وفي إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري الدرجة الأولى فاز النصر على التضامن 30 -27 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية، ورفع العنابي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث بينما ظل التضامن على رصيده السابق بـ 6 نقاط في المركز السادس، وفاز الجهراء على الساحل 31-20 ورفع رصيده إلى 10 نقاط محتلا المركز الخامس بينما بقي الساحل على رصيده السابق بنقطتين في المركز الأخير.