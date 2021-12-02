يعلم الجميع ان القاضي هو الذي يوكل إليه حل النزاعات عن طريق إصدار الأحكام التي يسعى إليها الأفراد عند رفع الدعاوى القضائية امام القضاء، وأن تلك الاحكام هي عين العدالة والحقيقة. والأصل أن القاضي يفصل في تلك النزاعات لأن لديه الصلاحية للقيام بذلك حسب اختصاصه القانوني والقضائي. لكن توجد بعض الحالات التي حددها القانون يكون حكم القاضي باطلا، وهذا ما يسمى بحالات عدم صلاحية القاضي، كما في حالة عدم الاستقلالية في العمل او عدم الحيادية او المحاباة والميل الى طرف دون طرف آخر، بما يُعد انتهاكا صارخا لمبدأ المواجهة، وغيرها من الأسباب الاخرى المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية من قرابة ومصاهرة ومؤاكلة وما شابهها، والمشرع اذ يضع هذه الضوابط انما يريد بذلك حماية السلك القضائي من كل أنواع النقد أو الانتقاص من أهميته السيادية والقانونية في الدولة.



حسن ناصر الجعفر - كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون