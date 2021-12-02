مراجعة تحسين تصنيف جامعة الكويت ووضع خطة لرفع تصنيفها عالمياً

مقترح بضوابط عملية الانتداب للتدريس أو المساعدة بالتدريس من خارج الجامعة

تنسيق بين الجامعة وديوان الخدمة عند استحداث أي برنامج أو تخصص جديد



تأكيداً لما انفردت «الأنباء» بنشره في عددها أمس، ترأس مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.بدر البديوي اجتماع مجلس الجامعة صباح أمس الاول في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة التابعة لمكتب مدير الجامعة بالخالدية، وذلك بحضور أعضاء المجلس.



وفي هذا الصدد، قال أمين عام الجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة أ.د.مرضي العياش إن مجلس الجامعة ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث صدق المجلس على محضر الاجتماع الذي عقد بتاريخ 14/9/2021، كما اطلع على تقرير متابعة قرارات مجلس الجامعة في اجتماعه رقم 8/2021.



وأشار العياش إلى الموافقة على قبول طلبة المنح الثقافية ومنح السفارات، وعلى مقترح الضوابط واجراءات عملية الانتداب للتدريس أو المساعدة في التدريس من خارج الجامعة، وموافقة المجلس على زيادة رسوم تسجيل اختبارات القدرات الأكاديمية الورقية لتصبح 10 دنانير للمادة اعتبارا من العام الجامعي 2021/2022، واقتراح كلية العلوم الاجتماعية بإطلاق اسم المرحوم بإذن الله تعالى أ.د.شفيق ناظم الغبرا على إحدى القاعات الدراسية بالكلية ورأي مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط بهذا الشأن.



وناقش مجلس الجامعة اقتراح مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط التنسيق بين جامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية عند استحداث أي برنامج أو تخصص جديد بالجامعة واستحداث المسمى الوظيفي المتوافق مع البرنامج قبل أن يتم فتح القبول بهذه البرامج العلمية، وناقش الاستبدال النقدي للإجازات الدورية للموظفين حيث قرر المجلس أن يتم دراسة هذا الموضوع من جميع الجوانب القانونية والإدارية ووضع الآلية والضوابط المناسبة لذلك.



وأشار إلى أن مجلس الجامعة استعرض التقرير الدولي الأول للجنة تعزيز وضع جامعة الكويت بالتصنيفات العالمية لمؤسسات التعليم العالي التالية: مذكرة بشأن المنهجية المتكاملة بتجهيز البيانات المطلوبة للمؤشرات الأكاديمية الخاصة بالتصنيف العالمي،



مذكرة قبول الطلبة العالميين في جامعة الكويت،



ومذكرة بشأن تحديد البيانات المطلوبة في التقارير السنوية للكليات،



مذكرة بشأن تطوير الموقع والتواجد الالكتروني لجامعة الكويت،



مذكرة بشأن نظام تقييم أعضاء الهيئة الأكاديمية،



مذكرة بشأن مبادرة «الجامعة فخر»، مذكرة بشأن إلزام الطلبة والباحثين من هيئة أكاديمية ومن منتسبي جامعة الكويت كتابة جهة الانتماء Affiliation الخاص بجامعة الكويت.



وذكر أنه تمت مناقشة كتاب وزير التعليم العالي رقم 1097 بشأن تقرير فريق العمل المشكل من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم والخاص في إعداد دراسة بشأن تحسين تصنيف جامعة الكويت، واستمع لعرض مرئي مقدم من قبل المختصين حول المقترحات والتوصيات الفنية بشأن كيفية تطوير ورفع التصنيف لجامعة الكويت بين التصنيفات العالمية المعتمدة وضوابطه وشروطه وذلك لتهيئة البيئة المناسبة لرفع تصنيف جامعة الكويت.



وأفاد بأن مجلس الجامعة وافق على مقترح عمادة القبول والتسجيل بشأن تحديد الرسوم الخاصة بجميع مقررات اللغة الإنجليزية التابعة لمركز اللغات، وذلك بالنسبة لاستمرار الطلبة المفصولين فصلا نهائيا بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام من الدراسة في جامعة الكويت، وفق نظام طلبة رفع المعدل - قانون الجامعات الحكومية، ورأي مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية في هذا الشأن.



كما وافق على مقترح كلية الحقوق بشأن تعديل الفقرة الثانية من البند/ سادسا للمادة الخامسة من لائحة النظام الدراسي لكلية الحقوق والخاصة باحتساب المعدل العام لأول 10 مقررات مختلفة حصل فيها الطالب على تقدير F أو FA وإعادة دراستها على أن يتم التطبيق بدءا من العام الجامعي 2021/2022، وإنشاء صندوق الدعم المالي بجامعة الكويت وفقا للمادة 38 من القانون رقم 67 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية.