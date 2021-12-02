وافق المجلس على قرارات مدير الجامعة بالإنابة بالموافقة بموجب التفويض الممنوح له من مجلس الجامعة وبموجب القانون 76 لسنة 2019 بشأن الجامعات الحكومية على طلب وزارة التعليم العالي انتداب بعض أعضاء الهيئة الأكاديمية انتدابا كليا لمدة عام للعمل بالمكاتب الثقافية، وموافقة مجالس الأقسام العلمية ومجالس الكليات كالآتي:

1 - د. مشاري الهاجري كلية العلوم الإدارية - مكتب دبي

2 - د.حصة العجيان كلية العلوم الإدارية - مكتب لندن

3 - د.عبير الشرهان كلية العلوم الإدارية - مكتب أستراليا

4 - د.نايف الشمري كلية العلوم الإدارية - مكتب واشنطن

5 - د.عبدالمحسن القحطاني كلية التربية - مكتب الإسكندرية

6 - د.خالد المحارب كلية التربية - مكتب الإسكندرية

7 - د.محمد الجارالله كلية الحقوق - مكتب عمان

8 - د.بندر المطيري كلية الحقوق - مكتب دبي

9 - د.حمود القشعان كلية العلوم الاجتماعية - مكتب عمان

10 - د.فواز عبدالملك كلية الهندسة والبترول - مكتب لوس انجيليس

11 - د.عبدالرحمن الرجعان كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - مكتب الاسكندرية

12 - د. فهيمة العوضي كلية العلوم - مكتب إيرلندا

13 - د.فاطمة بوجروة كلية العلوم الحياتية - مكتب لوس انجيليس