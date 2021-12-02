عبدالعزيز الفضلي



عقد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة والوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج والوكيل المساعد للتعليم العام بالإنابة صلاح دبشة اجتماعا مع الاخصائية التربوية في التربية المبكرة والقيادة التربوية والابداع د.دنا المشعان لمناقشة العودة الكاملة لمدارس التعليم الخاص في الفصل الدراسي الثاني ومعالجة بعض العوائق التي تتعلق بالعودة الكاملة والعمل على إيجاد الحلول بالتعاون بين «التربية» و«الصحة».



وقالت موجه عام بالانابة مادة علوم الأسرة والمستهلك ورئيس غرفة العمليات ورئيس الاشتراطات الصحية في ادارة التعليم الخاص عذراء العراك انه تم عقد اجتماع لمناقشة مقترح العودة الكاملة للطلبة في الفصل الدراسي الثاني لمدارس التعليم الخاص مع مراعاة الاحتفاظ في الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصحية.



وأضافت العراك أن هناك عدة اقتراحات قدمت خلال الاجتماع ضمنها رجوع بعض المواد التي تم وقفها من قبل وزارة الصحة مثل الموسيقى والأنشطة الأخرى، ومناقشة عودة الطلبة غير المحصنين والأقل من 12 عاما في حال سفرهم وعودتهم للبلاد، حيث يتم حجر الطالب في حال السفر وفحصة مرتين في أول يوم واليوم السابع من الحجر، وفي حال إن كانت النتيجة سليمه يستطيع الدخول للمدرسة بشكل طبيعي.



من جانبها، قالت الاخصائية التربوية في التربية المبكرة والقيادة التربوية والابداع د.دنا المشعان انه تمت مناقشة العودة الشاملة للمدارس بحذر مع الالتزام بالاشتراطات الصحية وتم تقديم ومناقشة مقترح زيادة عدد الطلاب في الفصول وتسهيل بعض الاجراءات المتخذة في المدارس بالإضافة إلى تسهيل عودة المعلمين المحصنين من الاجازات من غير أي عوائق.