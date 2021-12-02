قام المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد في الحرس الوطني اللواء رياض طواري بزيارة إلى إدارة مدارس التربية الخاصة بمحافظة حولي وذلك لبحث تقديم الدعم لفئة ذووي الهمم.



وقال اللواء رياض طواري إن الزيارة جاءت بناء على توجيهات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، ووكيل الحرس الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، وتفعيلا للمسؤولية الاجتماعية للحرس في تقديم الدعم والمساندة لمختلف القطاعات في الكويت. وأضاف سعدنا بزيارة إخواننا في إدارة مدارس التربية الخاصة بمحافظة حولي، لتقديم الدعم لفئة ذوي الهمم العزيزة على قلوبنا والتي تحظى بدعم ورعاية قيادتنا الكريمة في الحرس الوطني.