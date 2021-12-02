عبدالعزيز الفضلي



عقد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية فيصل المقصيد، اجتماعا مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية برئاسة الوكيل المساعد ونائب المدير العام لقطاع شؤون تغذية المجتمع د.نوال الحمد بديوان عام الوزارة، بهدف مناقشة مواد القرار الوزاري 5/2021 المتعلق بلائحة المقاصف المدرسية التي تشمل الاشتراطات الصحية التي تم اعتمادها من قبل وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح.



وتناولت د.نوال الحمد مواد اللائحة التي تضمنت الاشتراطات الواجب توافرها في المقصف المدرسي والعاملين فيه، وشروط تخزين وحفظ المواد الغذائية وفي الأغذية والمشروبات من حيث الأصناف والمواصفات والعبوات ووزنها وحجمها بالإضافة الشروط الخاصة للمنتج.



وأكدت الحمد أن تحسين تغذية الطلاب وأوضاعهم الصحية عبر توفير الأغذية والمشروبات الصحية التي تعزز من طاقتهم هو المطلب الأساسي للتعاون الوثيق بين الجهات المعنية المتمثلة في وزارتي التربية والصحة والهيئة العامة للغذاء والتغذية، مشيرة الى ان تحسين السلوك الغذائي للطلاب يتحقق بخلق التوعية المستدامة المطلوبة وتوفير المعلومات، والهيئة مستعدة لمساعدة المدارس على اختيار الأفضل للطلاب لتصحيح السلوكيات الغذائية الخاصة بهم.