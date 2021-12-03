أقام الاتحاد الكويتي للترايثلون، حفلا تكريميا لأبطال المنتخب في اللجنة الأولمبية الكويتية، وذلك لحصولهم على 11 ميدالية متنوعة في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في ابوظبي، إضافة إلى حصد أبطال الترايثلون لـ 5 ميداليات في بطولة كأس آسيا التي جرت منافساتها في الدوحة.



حضر حفل التكريم أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد الناصر، ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة د.صقر الملا، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الترايثلون راشد الكندري، إضافة إلى فهد المطيري من الهيئة العامة للرياضة.



من جانبه، تقدم راشد الكندري بالشكر للشيخ فهد الناصر على دعمه الكبير لرياضة الترايثلون، وتذليل كل العقبات التي تواجهها، إلى جانب حضوره حفل تكريم أبطال المنتخب الذين مثلوا الرياضة الكويتية وبالأخص رياضة الترايثلون بالصورة المشرفة حاصدين العديد من الميداليات الملونة باسم الكويت في المحافل الدولية والقارية، مضيفا: «لدينا نجوم كبار وأصحاب خبرة ساهموا في تطوير اللعبة والدخول في المنافسات الخارجية بكل قوة، مؤكدين مكانتهم وأحقيتهم في التواجد بمنصات التتويج».



وأشار الكندري إلى أن اتحاد الترايثلون ماض في خطة النهوض باللعبة وخلق أجيال متعاقبة لتمثيل المنتخب وإعدادهم بالصورة العلمية المتطورة.