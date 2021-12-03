يحيى حميدان



بات الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي التضامن محمد القبندي خارج قائمة «العنيد» في مواجهته أمام اليرموك اليوم ضمن الجولة الثالثة من دوري «stc» الممتاز.



ويعاني القبندي من إصابة في أعلى الفخذ حرمته من المشاركة في التدريبات الأيام الماضية، وتبدو صفوف التضامن شبه مكتملة باستثناء انتظار قرار لجنة الانضباط حول التظلم الذي تقدمت به إدارة «العنيد» بخصوص طرد المدافع عبدالله مسامح في المباراة الماضية أمام الكويت (0-1) بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.



وترى إدارة التضامن أن قرار البطاقة الصفراء الثانية كان غير مستحق لمسامح لعدم وجود أي احتكاك بينه وبين لاعب «الأبيض» علي حسين.