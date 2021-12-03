يشهد شاطئ الخيران في الكويت اليوم بطولة «ريد بل بر بحر»، وهي مزيج من اثنتين من أكثر الرياضات المحبوبة في البلاد. والبطولة عبارة عن سباق تتابع تنافسي يبدأ بسباق الدراجات الرباعية (كواد) في نصفه الأول على البر، وفور انتهائه يستكمل في البحر على الدراجات المائية (جت سكي)، وقد نجح السباق في اجتذاب العديد من النجوم المحليين والرياضيين الفائزين بالبطولات، من بينهم محمد بوربيع وفهد المسلم ومشاري أبو شيبه ومحمد الباز وغيرهم. والجانب الفريد للسباق هو جمعه بين رياضتين كبيرتين مختلفتين، ثم هناك جانب التتابع الذي يمنح الجماهير فرصة مشاهدة الرياضتين، إذ تتنافس فرق تضم متسابقين بهدف تحقيق أفضل وقت إجمالي.



ويبدأ السباق بسائقي الـ «كواد» عند خط البداية بهدف تحدي حلبة مغلقة ومليئة بالعقبات، والتي يواجهون فيها مطبات وحواجز ترابية والطين، وفور الانتهاء سيجدون أنفسهم في مواجهة الشاطئ، حيث ينزلون ويسلمون مفاتيح الـ «جت سكي» لزملائهم، وهنا يندفع سائقو الـ «جت سكي» إلى البحر، ويركبون دراجاتهم المائية، ويشغلون محركاتهم ثم ينطلقون لإنهاء السباق، وبالتالي يضع السباق كل مهارات القيادة لأعضاء الفريق تحت الاختبار مهما كانت خبرتهم. وأثناء السباق سيتم تطبيق إجراءات أمان وسلامة صارمة، ويتعين على أعضاء الفريق ارتداء خوذة تغطي كامل الوجه طوال الوقت، وأن يكونوا حاملين لرخصة قيادة سارية للمركبة التي سيتسابقون بها.