كرم السفير المصري بالكويت أسامة شلتوت عددا من أبناء الجالية المتميزين رياضيا في الأندية الكويتية بعد تمكنهم من تحطيم الأرقام القياسية المحلية وحصد العديد من المراكز والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على مستوى الكويت في مختلف الألعاب الرياضية. وقام شلتوت- بحضور كل من المستشار السياسي للسفارة أحمد أبو المجد والملحق الثقافي د.عماد حشيش والمستشارة بالسفارة ندى عادل- بتكريم كل من بطل الكاراتيه ولاعب الساحل يوسف أحمد سيف، وبطل السباحة بالنادي العربي عبدالرحمن عدنان، بالإضافة إلى سباح نادي الكويت معاذ بسطاوى، وسباح نادي القادسية عبدالرحمن السقا، وذلك بحضور كل من المستشار السياسي للسفارة أحمد أبوالمجد، إلى جانب الملحق الثقافي د.عماد حشيش، بالإضافة إلى المستشارة بالسفارة ندى عادل وأولياء أمور المكرمين.